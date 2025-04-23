Полностью импортозамещённый лайнер SJ-100 впервые поднялся в небо, присоединившись к программе лётных испытаний

Третий опытный экземпляр российского лайнера Sukhoi Superjet 100 присоединился к программе летных испытаний, в воздух впервые поднялся полностью импортозамещенный самолет с российской «начинкой» и на российских двигателях ПД-8.
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