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Полностью импортозамещённый лайнер SJ-100 впервые поднялся в небо, присоединившись к программе лётных испытаний

Полностью импортозамещённый лайнер SJ-100 впервые поднялся в небо, присоединившись к программе лётных испытаний

Третий опытный экземпляр российского лайнера Sukhoi Superjet 100 присоединился к программе летных испытаний, в воздух впервые поднялся полностью импортозамещенный самолет с российской «начинкой» и на российских двигателях ПД-8.

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