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Петербургский дневник

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Дмитрий Песков: Россия всегда осуждала и осуждает любые проявления насилия в ходе политической борьбы

Дмитрий Песков: Россия всегда осуждала и осуждает любые проявления насилия в ходе политической борьбы

Представитель президента РФ сделал заявление по поводу покушения на экс-президента Америки Дональда Трампа По мнению Дмитрия Пескова, инцидент был спровоцирован самой атмосферой насилия, которая царит сегодня в США, передает ТАСС.

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