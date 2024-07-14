Дмитрий Песков: Россия всегда осуждала и осуждает любые проявления насилия в ходе политической борьбы

Представитель президента РФ сделал заявление по поводу покушения на экс-президента Америки Дональда Трампа По мнению Дмитрия Пескова, инцидент был спровоцирован самой атмосферой насилия, которая царит сегодня в США, передает ТАСС.
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