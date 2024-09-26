Согласован эскизный проект терминала ВСМ в Петербурге

Решение приняли в КГИОП Петербургский Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) согласовал эскизный проект терминала высокоскоростной магистрали Москва – Петербург.
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