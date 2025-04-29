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Разин про слухи об отставке: «Не могу комментировать мнение прессы или каких-то специалистов. Я работаю в «Металлурге». Это все, что я могу сказать»

– В прессе промелькнули заголовки, что вы можете покинуть «Металлург». – Я не могу комментировать мнение прессы или мнение каких-то отдельных специалистов.

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