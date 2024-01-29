В Госдепе заявили о рекордном ежегодном суммарном показателе поставок оружия за рубеж

Госдепартамент США в понедельник, 29 января, заявил, что рост поставок и передач в продукции военного назначения (ПВН) 2023 финансовом году составил 55,9% по сравнению с $51,9 млрд в 2022 году, – сообщают СМИ.
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