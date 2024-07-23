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Царьград

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Жительница Искитима пожаловалась Путину на врачей горбольницы из-за дочки

Жительница Искитима пожаловалась Путину на врачей горбольницы из-за дочки

Медики не оказали должного ухода трёхлетней дочери сибирячки, а вместо лора направили девочку к гинекологу, уверяет она.

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