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Регионы России

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Цена MacBook Neo в России снизилась до 50 тысяч рублей

Цена MacBook Neo в России снизилась до 50 тысяч рублей

Модель Neo была представлена в марте как самый доступный компьютер в линейке Apple. В начале осени цена аппарата в онлайн-магазинах опустилась до 53 тысяч рублей.

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