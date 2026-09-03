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Царьград

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ВС России нанесли удар по скоплению украинских пограничников в Сумской области

ВС России нанесли удар по скоплению украинских пограничников в Сумской области

Уничтожен крупный район сосредоточения личного состава 5-го пограничного отряда.Российские военные ликвидировали крупный район сосредоточения украинских пограничников в Сумской области.

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