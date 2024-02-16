НАТО: учения Steadfast Defender готовят к конфликту с Россией

Многомесячные учения будут проходить на территории стран Балтии, Польши и Германии.фото: nato.int--> Крупнейшие за последнее время учения НАТО Steadfast Defender-2024 будут посвящены подготовке к конфликту с Россией.
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