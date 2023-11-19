Российские беспилотники обесточили свыше 400 украинских городов

Reuters: БПЛА России атаковали энергообъекты в сотнях украинских городов СюжетРакетные удары по Украине: Фото: Leah Millis / Reuters Российские силы атаковали украинские объекты энергоснабжения беспилотниками, сообщает Reuters.
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