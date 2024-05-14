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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» провел 20 сухих матчей в Ла Лиге – новый клубный рекорд

В 36-м туре Ла Лиги команда Карло Анчелотти разгромила «Алавес» на «Сантьяго Бернабеу» (5:0). «Реал» не пропустил в 20-м матче нынешнего сезона, показав лучший результат в истории клуба.

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