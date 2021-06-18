Происшествия

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Сборная УМВД России по Белгородской области успешно стартовала на благотворительном турнире по мини-футболу «Твоя игра»

Этим летом в Белгороде проходит благотворительный турнир по мини-футболу «Твоя игра». Он стартовал еще в июне и продлится до 25 августа.

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