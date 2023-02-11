Stuttgarter Nachrichten: Европа породила у украинцев нереалистичные ожидания о вступлении в ЕС

Обозреватель немецкой газеты Stuttgarter Nachrichten Кнут Крон написал в связи с недавним визитом Владимира Зеленского в Брюссель, что неожиданно быстрое превращение в страну-кандидата в члены ЕС дает украинцам “нереалистичные ожидания”.