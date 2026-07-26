На случай падения Киева: «коалиция желающих» уже репетирует интервенцию

Англичане и французы готовы ввести войска на Украину, а немцы не спешат Дмитрий Родионов Фото: Julien Warnand / Keystone Press Agency / Global Look Press Материал комментируют: Владимир Сапунов Кирилл Озимко Ожидаемые учения «коалиции желающих» в Польше могут быть подготовкой к вводу военного контингента на Украину, считает депутат Европарламента Фернан Картайзер.
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