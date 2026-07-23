Суд обязал тульское предприятие отдать почти 500 тысяч рублей долга по зарплате

В Туле суд удовлетворил исковые заявления двух сотрудников ООО "Инжстрой" о взыскании задолженности по заработной плате в размере почти полмиллиона рублей, сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы региона.
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