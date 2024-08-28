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В Калуге в школе № 6 открыт кванториум

В Калуге в школе № 6 открыт кванториум

28 августа в Калуге прошла ежегодная городская педагогическая конференция. Обсуждались новые аспекты реализации программы воспитания в Год семьи, на десяти педагогических площадках был представлен опыт взаимодействия образовательных учреждений с семьями воспитанников и учащихся.

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