В Калуге в школе № 6 открыт кванториум

28 августа в Калуге прошла ежегодная городская педагогическая конференция. Обсуждались новые аспекты реализации программы воспитания в Год семьи, на десяти педагогических площадках был представлен опыт взаимодействия образовательных учреждений с семьями воспитанников и учащихся.
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