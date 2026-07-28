Прогноз погоды в Крыму на 28 июля ☀️ В Симферополе +27 и малооблачно В Севастополе +26 и малооблачно В Евпатории +26 и малооблачно В Черноморском +25 и небольшой дождь В Джанкое +29 и небольшой дождь В Ялте +27 и малооблачно В Алуште +27 и малооблачно В Керчи +27 и малооблачно В Армянске +26 и небольшой дождь В Красноперекопске +27 и небольшой дождь В Бахчисарае +27 и малооблачно В Феодосии +26 и малооблачно В Судаке +26 и малооблачно Картинка сгенерирована ИИ тест тест.