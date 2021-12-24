В Кузбассе появится обязательная клятва горняка для повышения личной ответственности

По мнению заместителя губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрея Панова, для работников угольных и горнорудных предприятий необходимо ввести обязательную процедуру принятия клятвы, которая повысит их личную ответственность.
По мнению заместителя губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрея Панова, для работников угольных и горнорудных предприятий необходимо ввести обязательную процедуру принятия клятвы, которая повысит их личную ответственность.
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