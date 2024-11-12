Сильнейшая армия в мире: каким было войско Золотой Орды

Распад империи Чингисхана во второй половине XIII века повлёк за собой образование нескольких государств, самое западное из которых — Золотая орда — жило по преимуществу набегами и сбором дани с зависимых земель.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии