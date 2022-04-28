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Опального Максима Галкина убрали с Первого канала: уже известны имена кандидатов не его место

Опального Максима Галкина убрали с Первого канала: уже известны имена кандидатов не его место

Телешоу «Сегодня вечером» не выходило в эфир несколько недель. Теперь же Первый канал вновь запускает программу, но уже без Максима Галкина.

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