«Не посылайте меня за водкой и не устраивайте ёлок»: борьба с Рождеством в детской прессе СССР 1920‑х — начала 1930‑х годов До революции главным событием зимы для многих детей было Рождество с его неотъемлемыми атрибутами — подарками, угощениями и нарядной ёлкой.
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