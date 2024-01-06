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Мы из Советского Союза

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«Не посылайте меня за водкой и не устраивайте ёлок»

«Не посылайте меня за водкой и не устраивайте ёлок»

«Не посылайте меня за водкой и не устраивайте ёлок»: борьба с Рождеством в детской прессе СССР 1920‑х — начала 1930‑х годов До революции главным событием зимы для многих детей было Рождество с его неотъемлемыми атрибутами — подарками, угощениями и нарядной ёлкой.

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Комментарии
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Николай Берлизов
Интересно! Особенно с учетом того, что ещё в 1929 году и Новый год, и Рождество, и Пасха, и Вознесение, и Троица, и Духов день в СССР были официальными праздничными днями.
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