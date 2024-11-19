«Саботаж выборов»: военкор изложил суть пунктов нового плана Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский презентовал свой новый «план стойкости», чтобы предотвратить президентские выборы, которые он отменил в текущем году, предположил в своем Telegram-канале военкор Александр Коц.
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