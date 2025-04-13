Молдавия может вернуться к закупке электроэнергии у Приднестровья

Закупку электроэнергии от расположенной на территории Приднестровья Молдавской ГРЭС придется возобновить Молдавии, потому что альтернатив они не обеспечили, заявил бывший министр энергетики Виктор Парликов, 13 апреля сообщает телеканал Realitatea.