Врач назвала восемь признаков инсульта

Риск перенести инсульт (инфаркт головного мозга) у взрослых людей с возрастом только возрастает. О том, на какие восемь симптомов следует обратить внимание, чтобы вовремя распознать инсульт «Известиям» 10 октября рассказала врач-невролог «СМ-Клиника» Ольга Зинчева.