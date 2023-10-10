Врач назвала восемь признаков инсульта

Риск перенести инсульт (инфаркт головного мозга) у взрослых людей с возрастом только возрастает. О том, на какие восемь симптомов следует обратить внимание, чтобы вовремя распознать инсульт «Известиям» 10 октября рассказала врач-невролог «СМ-Клиника» Ольга Зинчева.
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