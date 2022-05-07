Названо число погибших и пострадавших в результате мощного взрыва в Гаване

В течение ночи и утра продолжила приходить информация о последствиях взрыва в отеле в центре Гаваны. Напомним, что взрыв прогремел накануне в гаванской гостинице Saratoga, которая находится в непосредственной близости от кубинского Капитолия.
В течение ночи и утра продолжила приходить информация о последствиях взрыва в отеле в центре Гаваны. Напомним, что взрыв прогремел накануне в гаванской гостинице Saratoga, которая находится в непосредственной близости от кубинского Капитолия.
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