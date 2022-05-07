Военное обозрение

2 872 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Самарин
    Взбздышеки довыпендривались...👍«Газпром» полност...
  • Сергей Иванов
    Травля Улюкаева неуместна. "Кто без греха, пусть первым бросит камень". Нахожу его возврат вероятным позитивным шагом...Бывший министр эк...
  • W357 Ц753W357
    Да потому что в России за 40 лет начиная с 80х сильно много расплодилось либерастов типа рыжего, горбатого ,бори алка...Почему в России т...

Названо число погибших и пострадавших в результате мощного взрыва в Гаване

Названо число погибших и пострадавших в результате мощного взрыва в Гаване

В течение ночи и утра продолжила приходить информация о последствиях взрыва в отеле в центре Гаваны. Напомним, что взрыв прогремел накануне в гаванской гостинице Saratoga, которая находится в непосредственной близости от кубинского Капитолия.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх