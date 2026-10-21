Полноприводный кроссовер BYD Tang третьего поколения / фото из базы минпрома КНР Полноприводный кроссовер BYD Tang третьего поколения может появиться на рынке Китая до конца 2026 года.
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