В Татарстане выписали еще двух пациентов, болевших ботулизмом

В Татарстане выписали еще двух пациентов, страдавших ботулизмом. В РКИБ остаются 10 человек, включая одного пациента, подключенного к аппарату искусственной вентиляции легких, как сообщается в Telegram-канале Республиканской клинической инфекционной больницы.