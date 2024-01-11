Калужанка может лишиться свободы после фиктивной регистрации гостей в общежитии

В Калуге возбуждено уголовное дело по статье о фиктивной регистрации людей по месту жительства в РФ. По данным полиции, 59-летняя калужанка за несколько месяцев зарегистрировала в своей комнате в общежитии 10 человек, однако по факту в помещении никто из гостей не проживал.