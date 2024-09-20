Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 924 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Фото в заголовке явно не имеет отношения к строительству метро,что идёт на улице Тухачевского.Никакого другого строит...В Москве в Хороше...
  • ШКИПЕР
    "   Пока власти   заявляют, что Россия всегда будет открыта для трудовых мигрантов, потому что иной путь — тупик, в н...Бизнесменам не хв...
  • Владимир Соколов
    они работают за гроши, но очень много и поэтому в общем зарабатывают больше)) очень выгодно буржуинам, но очень плохо...Бизнесменам не хв...

Захарова: ВСУ создают в российском приграничье подобия концлагерей

Захарова: ВСУ создают в российском приграничье подобия концлагерей

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что украинские боевики создают в российском приграничье подобия концлагерей, куда они помещают местных жителей, в том числе Курской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх