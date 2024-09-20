Захарова: ВСУ создают в российском приграничье подобия концлагерей

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что украинские боевики создают в российском приграничье подобия концлагерей, куда они помещают местных жителей, в том числе Курской области.
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