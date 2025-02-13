В Котовске обновят стенды аллеи "Бессмертный полк"

Аллея "Бессмертный полк", обустроенная в парке Воинской славы Котовска по нацпроекту "Жилье и городская среда", хранит на своих стендах истории и славу 1022 котовчан - фронтовиков, героев, участников и тружеников Великой Отечественной войны.
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