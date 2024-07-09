ИТ-кампус «НЕЙМАРК» и НИУ ВШЭ подписали меморандум о присоединении к бакалаврской программе VK и Альфа-банка

ИТ-кампус «НЕЙМАРК» и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» в Нижнем Новгороде подписали меморандум о присоединении к первой бакалаврской программе ИТ-кампуса VK и Альфа-банка.
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