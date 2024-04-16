Дайджест дня: обновленный Audi e-tron GT, юбилейный Paladin и другие события индустрии

Дайджест дня: обновленный Audi e-tron GT, юбилейный Paladin и другие события индустрииАнонсирован обновленный электрический седан Audi e-tron GT, причем на фирменных снимках он изображен безо всякого камуфляжа, а лишь в пестрой оклейке.