Как и чем на самом деле сбили 24 самолета ВСУ

Обнародованная главой МО России Сергеем Шойгу информация о ликвидации за пять дней 24-х единиц тактической авиации ВСУ несколькими дивизионами ЗРК С-400 была встречена валом противоречивых мнений в российских и зарубежных обозревательских и экспертных сообществах.