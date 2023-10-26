Как и чем на самом деле сбили 24 самолета ВСУ

Обнародованная главой МО России Сергеем Шойгу информация о ликвидации за пять дней 24-х единиц тактической авиации ВСУ несколькими дивизионами ЗРК С-400 была встречена валом противоречивых мнений в российских и зарубежных обозревательских и экспертных сообществах.
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