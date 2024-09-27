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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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38-летний Грайсс возобновил карьеру, подписав контракт с «Франкфуртом» на краткий срок. У клуба травмированы 2 вратаря

Бывший вратарь клубов НХЛ (368 матчей в регулярных чемпионатах лиги и 17 – в плей-офф) подписал краткосрочный контракт с «Франкфуртом».

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