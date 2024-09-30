Участникам СВО и членам их семей доступна скидка на рыбных рынках Москвы

Поставщики рыбных рынков «Москва — на волне» также поддерживают участников СВО На рынках, расположенных на северо-западе и востоке Москвы, действует десятипроцентная скидка для участников СВО и членов их семей.
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