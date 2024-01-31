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«Мутабор» намерен оспорить действия приставов через Арбитражный суд

Деятельность клуба приостановили после вечеринки Ивлеевой. Юристы столичного клуба «Мутабор», где проходила скандальная «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, подали заявление в Арбитражный суд Москвы об оспаривании действий судебного пристава.

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