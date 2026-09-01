Путин повысил главу СК Кубани: Андрей Маслов стал заместителем Бастрыкина

Президент России Владимир Путин назначил руководителя Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю Андрея Маслова заместителем председателя Следственного комитета Российской Федерации.
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