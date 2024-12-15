Осадочек оставил: ретроградный Меркурий напомнит о себе до 20 декабря

Астролог Юлия Гюлеч предупредила об опасности, которая сохранится еще несколько дней. freepik.comУже сегодня, 15 декабря, Меркурий наконец прекратит пятиться назад и начнет свое обычное движение вокруг Солнца.
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