Неопределенность «Зенита»: петербургский клуб ведет борьбу на два фронта

Май будет богат на яркие события в финишной части российского футбольного сезона. В чемпионате России по-прежнему непонятно, кто станет чемпионом, а кто вылетит из РПЛ, хотя до конца турнира осталось всего четыре тура.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии