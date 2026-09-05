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Спорт Уик-Энд

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Ларионов не хочет кнутом или палкой гонять в СКА людей, которые ошиблись, и привел в пример футболиста Исака и «Ливерпуль»

Ларионов не хочет кнутом или палкой гонять в СКА людей, которые ошиблись, и привел в пример футболиста Исака и «Ливерпуль»

Встреча регулярного чемпионата КХЛ в Санкт‑Петербурге завершилась победой хозяев в овертайме - 4:3. Атанасов стал игроком СКА летом, в этой игре форвард набрал «1+1».

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