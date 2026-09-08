Футболист лондонского клуба может стать королём в Уганде

Вратарь и капитан лондонского футбольного клуба «Донс» Джордж Десмонд Камураси может стать новым королём традиционного королевства Торо на западе Уганды.
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