В Литве суд отклонил иск учительницы русского языка к оскорбившему ее мужчине

ЗП

Зоя Плужникова

Посмотрите историю России! Литва всегда была подстилкой Польши и Германии. Брызгала своей ядовитой слюной, но всегда в итоге уползала получив по "сусалам". Русские там оказались не по своей воле. Коммунисты посылали туда работать. Пусть компартия поможет материально русской учительнице оплатить неправедные требования!!!🤘🤘🤘🤘😱😱😱