В Литве суд отклонил иск учительницы русского языка к оскорбившему ее мужчине

В Литве суд не удовлетворил иск учительницы русского языка Жанны Борткевич к националисту Альгису Раманаускасу, который оскорбил ее в социальных сетях, назвав «ватой» и «русско-фашистской», и обязал женщину оплатить судебные расходы ответчику.
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