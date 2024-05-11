Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 956 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влад Владимиров
    Тем, кто считает свою Родину никчемной маленькой страной... Кто постоянно рвется поразвлекаться с тупыми русофобами т...Музыкант Николай ...
  • Михаил Е
    Что-то она не сильно на 40% негра похожа 🤔Супруга принца Га...
  • Владимир Акулов
    Тот  ,  для  кого  ДЕНЬГИ    -  это  всё  ...  Способен  на  всё  ради  денег.Shot: В Воронеже ...

В Литве суд отклонил иск учительницы русского языка к оскорбившему ее мужчине

В Литве суд отклонил иск учительницы русского языка к оскорбившему ее мужчине

В Литве суд не удовлетворил иск учительницы русского языка Жанны Борткевич к националисту Альгису Раманаускасу, который оскорбил ее в социальных сетях, назвав «ватой» и «русско-фашистской», и обязал женщину оплатить судебные расходы ответчику.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЗП
Зоя Плужникова
Посмотрите историю России! Литва всегда была подстилкой Польши и Германии. Брызгала своей ядовитой слюной, но всегда в итоге уползала получив по &quot;сусалам&quot;. Русские там оказались не по своей воле. Коммунисты посылали туда работать. Пусть компартия поможет материально русской учительнице оплатить неправедные требования!!!🤘🤘🤘🤘😱😱😱
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх