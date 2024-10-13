Этот недорожник оснащен сразу тремя электродвигателями

Denza N9 — это полноразмерный внедорожник, построенный на платформе BYD e-Platform 3.0, и, как ожидается, он будет выпущен в конце этого года в чисто электрических и подключаемых гибридных версиях, чтобы конкурировать с такими моделями, как Li Auto L9 и Aito M9.