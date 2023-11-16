Марш из Тель-Авива в Иерусалим: как в Израиле требуют вернуть заложников

Трое неизвестных с оружием в руках напали на КПП израильской полиции на въезде в Израиль. За время короткого боя все нападавшие были ликвидированы, четыре человека, мирных жителя, с различными ранениями госпитализированы.
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