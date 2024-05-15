Вратарь ЦСКА Шайхутдинов раскритиковал Алипа за фол на Торопе

Владимир Шайхутдинов, вратарь московского ЦСКА, высказал свое мнение по поводу тяжелой травмы своего одноклубника Владислава Торопа в матче финала Пути РПЛ Кубка России против «Зенита» из Санкт-Петербурга, его слова передает «Чемпионат».