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Ozon возвращается на родину: что значит редомициляция компании в Россию

Ozon возвращается на родину: что значит редомициляция компании в Россию

Ozon возвращается на родину: что значит редомициляция компании в Россию Ирина ВальковаНа собрании акционеров 27 декабря 2024 года крупнейший российский маркетплейс Ozon принял решение о редомициляции — переносе своей юридической регистрации с Кипра в Россию.

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Eduard
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