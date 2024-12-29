Ozon возвращается на родину: что значит редомициляция компании в Россию Ирина ВальковаНа собрании акционеров 27 декабря 2024 года крупнейший российский маркетплейс Ozon принял решение о редомициляции — переносе своей юридической регистрации с Кипра в Россию.