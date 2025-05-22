Стена щитов? Нет – стена дронов!

Дроны, дроны, дроны – именно так во многом можно охарактеризовать боевые действия, ведущиеся уже более трёх лет между Россией и Украиной, по сути сейчас идёт «Первая война дронов: предвестник грядущих войн».
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