В народном календаре 23 мая – именины Матушки сырой земли / Симон Посев. Копать землю сегодня нельзя, зато можно сеять.
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В народном календаре 23 мая – именины Матушки сырой земли / Симон Посев. Копать землю сегодня нельзя, зато можно сеять.