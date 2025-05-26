ЗабВО90: как Забайкальский фронт растил лучших летчиков и обеспечивал фронт авиацией

«Уже после конфликта вокруг Китайско-Восточной железной дороги в 1929 году, а тем более после того, как Япония в 1932 году оккупировала север Китая и создала марионеточное государство Маньчжоу-Го, командование Особой Дальневосточной Армии поставило перед руководством страны вопрос об укреплении её современной военной техникой.
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