Суд арестовал подозреваемых в убийстве предпринимательницы из Балаково

Суд арестовал до 22 ноября двоих подозреваемых в похищении и убийстве владелицы клининговой компании Натальи Алёшниковой из города Балаково Саратовской области, сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета России.
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